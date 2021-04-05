Антимонопольний комітет України оштрафував Google на 1 млн гривень

Антимонопольний комітет України оштрафував компанію Google на 1 мільйон гривень.

В АМКУ стверджують, що Google понад рік не надавав необхідну інформацію.

«Ця інформація була необхідна Комітету для розслідування за заявою фізичної особи-підприємця щодо блокування його облікового запису у додатку «Google Мій бізнес». Ненадання відповідачем інформації у визначені Комітетом строки унеможливили виконання Комітетом покладених на нього завдань, зокрема, щодо своєчасного, повного та всебічного розгляду заяви про порушення законодавства про захист економічної конкуренції», – заявили в комітеті.

У Google наразі не коментували штраф від Антимонопольного комітету України.