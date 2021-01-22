Google погрожує закрити свій пошуковик в Австралії

Компанія Google погрожує відключити свою пошукову систему в Австралії в разі ухвалення нового закону про медіаринок, повідомляє Reuters. Цей законопроєкт розглядає парламентом країни. Документ зобов’яже інтернет-гіганти платити австралійським виданням гонорари за розміщення новинного контенту на своїх платформах.

Топменеджер Google Мел Сільва попередила, що у корпорації «не залишиться іншого вибору, окрім як припинити доступ до Google Search в Австралії». З аналогічною заявою виступили представники Facebook: вони погрожують закрити доступ до місцевих новин у разі ухвалення нового законодавства. Прем’єр-міністр Австралії Скотт Моррісон наголосив, що його уряд «не реагує на погрози» і самостійно вирішує, «що можна і чого не можна робити в Австралії».

Корпорація Google виступила з альтернативною пропозицією – укласти угоду з австралійськими засобами інформації в межах сервісу Google News Showcase, який передбачає виплати за новинний контент. Влада країни зі скепсисом поставилася до такої ініціативи. Голова комісії з конкуренції та захисту прав споживачів Австралії Рід Сімс заявив, що не можна вважати «комерційною угодою» договір, у якому одна зі сторін «повністю контролює цю угоду».

Новий законопроєкт став відповіддю на ситуацію, яку місцеві ЗМІ вважають несправедливою. Вони критикують Google і Facebook за те, що ті отримують прибуток із демонстрації новинного контенту і при цьому нічого не платять самим виданням.