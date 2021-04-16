Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ТОП новини
16 квітня 2021, Київ 12:30
Новини | Свобода слова

Сервіс Google Earth оновили. Тепер можна побачити, як змінювалася планета упродовж 37 років

Тепер на сервісі Google Earth доступні 24 мільйони знімків супутників за останні 37 років

Сервіс Google Earth отримав найбільше оновлення з 2017 року.

Тепер на сервісі доступні 24 мільйони знімків супутників за останні 37 років. Їх скомпонували в «інтерактивний 4D-досвід».

У Google заявили, що кожен зможе спостерігати за майже чотирма десятиліттями змін планети.

«За останні пів століття наша планета зазнала швидких змін навколишнього середовища – більших, ніж у будь-який інший момент в історії людства. Багато з нас відчули ці змін у власних громадах», – розповіли в компанії.

Щоб почати досліджувати Timelapse в сервісі Google Earth, необхідно перейти за ось цим посиланням або обрати «штурвал» на сервісі Google Earth і обрати режим «Timelapse in Google Earth».

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG