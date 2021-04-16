Сервіс Google Earth оновили. Тепер можна побачити, як змінювалася планета упродовж 37 років

Сервіс Google Earth отримав найбільше оновлення з 2017 року.

Тепер на сервісі доступні 24 мільйони знімків супутників за останні 37 років. Їх скомпонували в «інтерактивний 4D-досвід».

У Google заявили, що кожен зможе спостерігати за майже чотирма десятиліттями змін планети.

«За останні пів століття наша планета зазнала швидких змін навколишнього середовища – більших, ніж у будь-який інший момент в історії людства. Багато з нас відчули ці змін у власних громадах», – розповіли в компанії.

Щоб почати досліджувати Timelapse в сервісі Google Earth, необхідно перейти за ось цим посиланням або обрати «штурвал» на сервісі Google Earth і обрати режим «Timelapse in Google Earth».