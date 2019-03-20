Єврокомісія оштрафувала Google на 1,7 мільярда доларів за недобросовісну конкуренцію

Європейська комісія оштрафувала компанію Google на 1,7 мільярда доларів за недобросовісну конкуренцію. Це третя така санкція проти глобального інтернет-гіганта. ЄС заявив, що рекламна служба Google AdSense незаконно забороняє веб-сайтам клієнтів показувати рекламу конкурентів.

AdSense є посередником між рекламодавцями і власниками веб-сайтів, що дозволяє рекламодавцям розміщувати рекламу на сайтах.

«Сьогодні Єврокомісія оштрафувала Google на 1,49 мільярда євро (1,69 мільярда доларів) за незаконне зловживання домінуючим становищем на ринку для брокерської реклами в інтернеті», – заявила комісар ЄС з питань конкуренції Маргрет Вестаґер.

Це третій штраф, накладений блоком на Google після 2,42 мільярдів євро в 2017 році і рекордного штрафу в 4,34 мільярди євро в 2018 році. Перший зі штрафів стосувався зловживань Google щодо порівняння товарів в інтернеті, а другий – використання операційної системи для смартфонів Android з метою нав’язування своєї пошукової системи.