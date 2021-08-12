У Мінрегіоні розповіли, скільки населених пунктів в Україні вважаються гірськими

Внаслідок нового адміністративно-територіального устрою в Україні змінились межі та кількість районів, на території яких розташовані гірські населені пункти – відтепер таких районів налічується 16 замість 26. Про це повідомив заступник міністра розвитку громад та територій Іван Лукеря.

«З урахуванням змін, що відбулися, Мінрегіоном оновлено також і перелік населених пунктів, яким надано статус гірських. Це важливо. Адже люди, які проживають у гірській місцевості, мають низку пільг. Зокрема, на 25% підвищуються тарифні ставки та посадові оклади людям, які працюють у гірських районах. Крім того, на 20% збільшується розмір державних пенсій, стипендій, всіх видів державної матеріальної допомоги», – сказав Лукеря.

Наразі в Україні налічується 714 гірських населених пунктів, які розташовані на території 86 територіальних громад та входять до складу районів у Закарпатській, Івано-Франківській, Львівській та Чернівецькій областях.