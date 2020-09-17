Київщина: на полігоні в Дівичах горить ліс

На території військового полігону у Дівичах на Києвщині вдень 17 вересня почав горіти ліс. Про це повідомила пресслужба Сухопутних військ ЗСУ.

«На місце загоряння відразу виїхав черговий пожежний розрахунок військової частини А2399. На даний час, до гасіння залучені військовослужбовці військової частини А2399, ДСНС, Національної гвардії та лісники. Всього до ліквідування розповсюдження вогню на території полігону залучено 120 військовослужбовців і три одиниці пожежної техніки», – мовиться у повідомленні.

У пресслужбі закликали мешканців військового містечка зберігати спокій та по можливості залишатися вдома.