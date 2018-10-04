Мера Черкас підозрюють у створенні штучних перешкод у роботі міської ради – ГПУ

Меру Черкас Анатолію Бондаренку повідомили про підозру у створенні штучних перешкод у роботі депутатів Черкаської міської ради, інформує прокуратура регіону.

За даними слідства, Бондаренко, достовірно знаючи про наявність свого розпорядження від 6 серпня, яким було перенесене на 23 серпня продовження роботи 56 пленарного засідання другої сесії Черкаської міської ради, не продовжив роботу зазначеного пленарного засідання.

Згідно з повідомленням, мер натомість 22 серпня провів позачергове засідання з розгляду галузевих питань в приміщенні музею імені Тараса Шевченка на «Чернечій горі» в Каневі, тобто поза межами громади Черкас.

«Міський голова провів позачергову сесію міської ради, яка тривала близько 30 хвилин, тим самим створив штучні перешкоди в роботі значної кількості депутатів, не забезпечивши їх присутність, а також позбавив останніх можливості реалізувати надані законом повноваження представляти на сесії Черкаської міської ради інтереси своїх виборців і відповідні партійні організації», – заявили в прокуратурі.

Сам Бондаренко назвав ситуацію «класичним політичним замовленням».