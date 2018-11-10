Луценко розповів про число затриманих Генінспекцією ГПУ за підозрою в корупції

Генеральна інспекція Генеральної прокуратури України за час своєї роботи затримала за підозрою в корупції 538 працівників Міністерства внутрішніх справ, 156 працівників Державної фіскальної служби, 26 прокурорів, 9 працівників СБУ, заявив 10 листопада у Facebook генпрокурор Юрій Луценко.

«За 2 роки свого існування за заявами громадян разом з колегами з СБУ та ВБ МВС ми затримали на корупції 538 працівників МВС, 156 ДФС, 26 прокурорів, 9 з СБУ», – зазначив Луценко.

У відповіді на один із коментарів генпрокурор додав, що за цей же час суди ухвалили «2500 вироків по корупції».

Наприкінці 2017 року на сайті ГПУ з'явився лічильник фактів хабарництва. Станом на 10 листопада у 2018 році в ГПУ нарахували 8267 фактів хабарництва та iнших корупцiйних злочинiв, повідомили про засудження 612 осіб та передачу до суду 2850 справ.

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