У Дніпрі з’явилися графіті з портретом Романа Шухевича

На Січеславській набережній у Дніпрі з’явилися графіті із портретом головнокомандувача Української повстанської армії Романа Шухевича. Його створили громадські активісти до дня народження відомого українського політичного діяча, головнокомандувача УПА, повідомив Радіо Свобода один з ініціаторів Андрій Куліш.

Новий об’єкт, за його словами, створили за кілька годин у місці, яке має неформальну назву «арт-квартал».

Поряд з портретом розмістили слова Романа Шухевича: «Мудрого не одурити, чесного не купити, сильного не здолати».

У листопаді 2015 року в Дніпрі на виконання «законів про декомунізацію» змінили назви 259 об’єктів топоніміки. Тоді в місті і з’явилась вулиця Романа Шухевича. Пропозиція ж щодо перейменування однієї з центральних вулиць міста на вулицю Степана Бандери так і залишилась пропозицією.