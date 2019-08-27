Слідчі з’​ясовують обставини розміщення гранатомета біля дверей готелю у Львові

У Львівській місцевій прокуратурі №1 повідомили про відкриття кримінального провадження за статтею про терористичний акт за фактом залишення минулої ночі біля дверей готелю у Львові гранатомета РПГ-22 «Нетто».

«Вирішуємо питання щодо передачі даного провадження для подальшого розслідування в СБУ. Також встановлюємо особу, яка принесла гранатомет. Якби гранатомет вистрілив, не обійшлось би без жертв. Вивчаємо записи з відеокамер», – повідомив керівник львівської місцевої прокуратури №1 Роман Сапуцький.

За його словами, слідчі розглядають кілька версій, чому гранатомет поставили біля входу у готель, однак деталей Сапуцький не вказав.

«Не знаємо, чи людина просто поклала чи цілеспрямовано, цим питанням займаються слідчі», – повідомила представниця готелю Леся Хильченко.

26 серпня близько 2:40 години ночі швейцар готелю «Львів» побачив гранатомет РПГ-22 «Нетто» біля входу у будівлю. Під час слідчих дій правоохоронці з’ясували, що гранатомет був заряджений.