Партія зелених України оголосила про участь у парламентських виборах

Партія зелених України оголосила про участь у дострокових парламентських виборах, які відбудуться 21 липня. Це рішення партія ухвалила на форумі, який відбувся 1 червня в Києві в Національному ботанічному саду імені Гришка, повідомила партійна прес-служба.

«Партія зелених України йде на парламентські вибори, щоб захистити майбутнє українців. Ми живемо не в світі залишеному нам батьками, а у світі позиченому у наших дітей та онуків», заявив багаторічний лідер партії Віталій Кононов.

Серед ідей, які пропонують «зелені», – запровадження безумовного базового доходу, що передбачає «регулярну виплату певної суми грошей кожному громадянину держави, незалежно від рівня доходу і без необхідності виконання роботи, незалежно від віку».

Партія зелених України була створена як екологічна політична партія у вересні 1990 року, офіційно зареєстрована у травні 1991 року. На парламентських виборах 1998 року ця партія пройшла до парламенту і мала фракцію в складі 19 депутатів. Усі наступні спроби потрапити до Верховної Ради завершилися для «зелених» невдало.