У світовому океані щороку осідають 640 тисяч тонн риболовних снастей – звіт Greenpeace

Міжнародна природоохоронна організація Greenpeace у звіті 6 листопада повідомила, що у водах світового океану покинутими або загубленими щороку є 640 тисяч тонн рибальського спорядження, що важать, як 50 тисяч двоповерхових автобусів.

Як йдеться у звіті організації, снасті рибалок та інше їхнє приладдя складають близько 10% пластикових відходів в океані, заплутуючи і вбиваючи морських мешканців.

Доповідь базується на даних корабля Arctic Sunrise, що належить Greenpeace, і який проводить обстеження на підводній вершині Вема в Атлантичному океані, за тисячу кілометрів від узбережжя Південної Африки, де ще можна знайти залишки колись активної риболовлі.

Як йдеться у звіті організації, старі рибальські відходи не тільки вбивають морське життя, але й завдають серйозної шкоди підводним ареалам. Найбільше забруднення морських глибин від рибальських жилок завдовжки в кілька кілометрів, використаних сіток і пасток для риби. Особливо забрудненими є підводні гори, оскільки на них часто ловлять рибу через велику кількість морських мешканців довкола них.

Greenpeace закликає застосовувати більш жорсткі дії проти невидимого рибальського спорядження, включивши їх в Глобальний договір ООН щодо захисту океанів, який міг би захистити щонайменше 30% світового океану до 2030 року від шкідливої діяльності людини, в тому числі промислової риболовлі.