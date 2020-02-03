Звільнення журналістів на «Громадському»: після Карякіної телеканал покидає Гуменюк

Журналістка Наталя Гуменюк 3 лютого повідомила, що йде з «Громадського телебачення», яке раніше очолювала, і на якому з грудня минулого року виконувала обов’язки заступниці головного редактора.

«Головна причина для мене – неприпустимість несподіваного непродовження контракту з головною редакторкою, яка створила особливу команду, що вміє працювати зі складними і глибокими історіями. Окрім того, без головного редактора з зрозумілими умовами роботи журналістика є незахищеною. Я розумію, що глибинна причина – різні бачення візії «Громадського» саме всередині членів громадської організації», – цитує слова Гуменюк сайт hromadske.

Гуменюк зазначила, що лишається членом ГО «Громадське телебачення».

Наталя Гуменюк обіймала посаду голови ГО «Громадське телебачення» чотири роки. З 20 грудня 2019 року виконувала обов’язки заступниці головного редактора з партнерств і керувала проєктом hromadske international.

31 січня стало відомо, що йде з посади головної редакторки «Громадського» Ангеліна Карякіна. Остання заявляла про «різні погляди на майбутнє організації» з керівництвом каналу. Карякіна, як і Гуменюк, казала, що залишається членом ГО «Громадське телебачення».

«Громадське телебачення» започатковане групою журналістів, почало мовлення у листопаді 2013 року і зареєстроване як недержавна організація.