Торік на 1 мільйон штук справжніх гривневих банкнот припадало близько 5,5 підроблених – НБУ

Рівень підроблення банкнот національної валюти за результатами 2020 року залишається «стабільно низьким». Як повідомила пресслужба Національного банку України, торік на один мільйон штук справжніх банкнот гривні припадало близько 5,5 штук підроблених.

«Для порівняння: згідно з інформацією Європейського центрального банку цей показник у країнах Європейського союзу у 2020 році втричі вищий і становив приблизно 17 штук банкнот євро», – повідомляє регулятор.

Згідно з повідомленням, відносне збільшення рівня підроблення банкнот гривні (позаторік було близько трьох штук на мільйон – ред.) у 2020 році сталося через зростання активності зловмисників на тлі збільшення кількості готівки в обігу, що відбулося у зв’язку з поширенням коронавірусу.

«Найчастіше у 2020 році підробляли банкноти старого зразка – номіналом 500 гривень зразка 2006 року та 200 гривень зразка 2007 року. Їхня кількість становила близько 60% та 29% відповідно від загальної кількості вилучених з обігу підроблених банкнот. Це пов’язано з тим, що банкноти національної валюти нового покоління (номіналами 20, 50, 100, 200, 500 та 1 000 гривень, які Національний банк увів у обіг у 2015 – 2020 роках) мають посилену систему захисту», – пояснили в НБУ.

Повідомляється, що за результатами минулого року підробки банкнот гривні нового зразка складають лише 4%.

«Здебільшого вилучені з обігу підроблені банкноти національної валюти друкувалися з використанням принтерів і були розраховані на неуважність громадян та касових працівників закладів торгівлі. Уважне ставлення до грошей та знання елементів захисту банкнот гривні гарантують мінімізацію ризиків із отримання підробок. Виявлені підроблені банкноти найчастіше збувалися через каси закладів торгівлі, швидкого харчування, автозаправних станцій тощо», – йдеться в повідомленні.

А от серед вилучених з обігу у 2020 році підроблених банкнот іноземної валюти переважали долари США – 86%. Найчастіше підробляли 100-доларові купюри, кажуть в НБУ.

З рекомендаціями, як перевірити справжність банкноти, можна ознайомитися тут.

У разі сумнівів щодо справжності та платіжності банкнот гривні й іноземної валюти громадянам радять звертатися до банків, які передають ці банкноти для проведення досліджень НБУ.