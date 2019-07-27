Гройсман запропонує провести новий конкурс на видобування газу на «Дельфіні»

Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман запропонує уряду розглянути можливість оголошення нового конкурсу для залучення компанії з видобутку газу на українському шельфі Чорного моря. Так він відреагував на оголошені напередодні результати конкурсу, в якому перемогла компанія ексдепутата Держдуми Росії Іллі Пономарьова, який нещодавно отримав українське громадянство.

«Коли ми оголошували цей конкурс – розраховували на участь в ньому світових лідерів рівня Shell або Exxon. Хід конкурсу та його результати, які визначила міжвідомча комісія при Міненерго, показали, що конкурс був недостатньо представницьким, недостатньо конкурентним і в цілому не виправдав очікувань в частині приходу на наш ринок гравців вищої світової ліги газовидобувників», – мовиться в повідомленні.

26 липня міжвідомча комісія визначила компанію Trident Black Sea колишнього депутата Державної думи Росії Іллі Пономарьова переможцем державного конкурсу на залучення приватного партнера для розробки і видобутку нафти і газу на найбільшою за площею ділянці «Дельфін» на Чорноморському шельфі.

Заявки на участь в державному конкурсі подавали чотири компанії. Серед них вищезгадана Trident Black Sea, а також американська Frontera Resources, яка сама і ініціювала цей конкурс, азербайджанська компанія Caspian Drilling Company LTD і «Укрнафтобуріння», бенефіціаром якої є український олігарх Ігор Коломойський.

Ще до оголошення результатів конкурсу колишній постійний представник президента в Криму Андрій Бабін висловлював думку, що видобувати газ на «Дельфіні» зможе компанія, яка домовиться з російською окупаційною владою в Криму.