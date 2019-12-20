У Грузії скоєно напад на сина першого президента, він у критичному стані

Минулої ночі у столиці Грузії Тбілісі напали на сина першого президента країни Звіада Гамсахурдіа 43-річного Цотне Гамсахурдіа.

Влада і медики повідомляють, що він з множинною травмою головного мозку і черепа, а також з колотими ранами на тілі перебуває в критичному стані, його вже прооперували.

У заяві МВС йдеться, що почали розслідування за фактом «замаху на вбивство».

У 2009 році Цотне Гамсахурдіа був засуджений до дев’яти років позбавлення волі за спробу вбивства і незаконне зберігання зброї. Пізніше його термін був продовжений на рік за порушення тюремних правил. Йому також було висунуто звинувачення в шпигунстві на користь Росії в 2007 році, але згодом його зняли. Цотне Гамсахурдіа був звільнений з в’язниці незабаром після того, як в 2012 році його помилував Міхеїл Саакашвілі.

Його батько, Звіад Гамсахурдіа, відомий дисидент радянських часів, керував країною в період 1991-1992 років. Звіад Гамсахурдіа був убитий 31 грудня 1993 року за досі нез’ясованих обставин.