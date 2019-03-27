Суд у Грузії засудив до довічного терміну пастуха через убивство американської сім’ї

Суд у грузинському місті Горі на закритому для преси засіданні виніс вирок місцевому пастуху Малхазу Кобаурі. Йому дали довічне ув’язнення.

Напередодні суд присяжних визнав його винним у зґвалтуванні і вбивстві американки Лори Сміт, а також у вбивстві її чоловіка і чотирирічного сина.

Присяжні визнали його винним у чотирьох злочинах – зґвалтуванні, умисному вбивстві з особливою жорстокістю, умисному вбивстві двох або більше осіб і умисному вбивстві з метою приховати інший злочин.

Захист наполягає на невинуватості пастуха.

Американці Райан Сміт і Лора Сміт, які мали і грузинське громадянство протягом шести років жили в місті Марнеулі. Вони разом зі своїм 4-річним сином зникли у липні. Перед зникненням вони повідомили друзям, що йдуть у гори на два дні.

Невдовзі тіла членів сім’ї знайшли у віддаленому районі в горах.

У поліцейському звіті йшлося про те, що 44-річний Райан Сміт помер від вогнепального поранення, хлопчика також застрелили. На тілі 43-річної Лори Сміт не було слідів вбивства – імовірно, жінка впала з обриву. Однак експертиза тіла загиблої показала, що її зґвалтували.