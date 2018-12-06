Поліція затримала зятя чинного президента Грузії

Міністерство внутрішніх справ Грузії повідомляє про затримання в Тбілісі Міндії Ґоґочурі, зятя чинного президента Грузії Ґіорґі Марґвелашвілі.

За повідомленням, його разом із соратником затримали за підозрою в незаконному володінні зброєю.

За даними МВС, соратник Ґоґочурі перебував у розшуку ще і за звинуваченням в заподіянні шкоди здоров’ю. Його імені не повідомляють.

Обох затримали під час операції поліції у ніч на 6 грудня в одній із квартир у Тбілісі.

За інформацією МВС, у затриманих були пістолети, які вони викинули з вікна.

В останні роки зятя чинного президента Грузії кілька разів затримували за різними обвинуваченнями, але він жодного разу не був засуджений.

Від 2016 року Ґоґочурі двічі шпиталізували із вогнепальними пораненнями.

Марґвелашвілі – чинний президент Грузії, після інавгурації цю посаду обійме Саломе Зурабішвілі, яка виграла вибори, що відбулися в Грузії в кінці листопада.