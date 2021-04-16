У Тбілісі затримали чоловіка, який захопив заручників у банку

У столиці Грузії Тбілісі після двогодинної спецоперації поліція затримала злочинця, який напав на відділення Банку Грузії. Також правоохоронці звільнили заручників, ніхто з них не постраждав.

Зранку озброєний чоловік увірвався до одного з відділень Банку Грузії та захопив заручників, про точне число яких не повідомляли.

На місце події прибули співробітники правоохоронних органів. Поліція закрила станцію метро «Авлабарі», біля якої розташоване відділення банку.

У жовтні 2020 року озброєний злочинець захопив понад 40 людей у відділенні Банку Грузії в місті Зугдіді. Він вимагав 500 тисяч доларів. Йому передали гроші, після чого він звільнив усіх заручників і зник.