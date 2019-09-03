Парламент Грузії може затвердити новий уряд 8 вересня – спікер

Парламент Грузії, де владна партія «Грузинська мрія» має більшість, розпочне дебати щодо запропонованого складу уряду 4 вересня, ухвалення вотуму довіри очікується 8 вересня, повідомив голова парламенту Арчіл Талаквадзе.

Раніше 3 вересня «Грузинська мрія» висунула міністра внутрішніх справ Ґіорґі Ґахарію кандидатом на посаду прем’єр-міністра. Подав цю пропозицію голова партії, мільярдер Бідзіна Іванішвілі.

На знак протесту проти висунення Ґахарії депутати від опозиції зірвали сесію парламенту, скандуючи «ганьба», а сотні антиурядових демонстрантів зібралися біля парламентської будівлі. Депутат від опозиції Саломе Самадашвілі назвала Ґахарію «людиною Москви в Грузії» і заявила, що його кандидатура «затягує Грузію все глибше в політичну кризу».

Кандидатура Ґахарії була висунута наступного дня після того, як Мамука Бахтадзе оголосив про відставку з посади прем’єр-міністра після понад року на посаді, заявивши, що він виконав свої завдання. Ґахарія негайно оголосив про плановані зміни в уряді.