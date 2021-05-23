У Грузії відбуваються масові протести проти контракту з Туреччиною щодо побудови ГЕС

Учасники протестів у Тбілісі вимагають, щоб до півдня 24 травня уряд Грузії оголосив про розрив контракту з турецькою компанією ENKA, який передбачає будівництво великої гідроелектростанції біля села Намохвані в ущелині річки Ріоні. В іншому разі учасники руху проти будівництва Намохван-ГЕС обіцяють перекрити рух у Тбілісі.

Такий ультиматум пролунав на мітингу в центрі грузинської столиці, де близько п’яти тисяч осіб, що прибули з регіону Імереті, зібралися, щоб протестувати проти будівництва великого енергетичного об’єкта.

Опоненти будівництва Намохван-ГЕС переконані, що турецька компанія ENKA отримала від влади дозвіл на будівництво об’єкта з порушеннями закону.

Лідер руху «За порятунок ущелини Ріоні» Варлам Голетіані заявив, що Намохван-ГЕС загрожує екологічному балансу в регіоні Імереті. За його словами, в разі сильного землетрусу і обвалення греблі вода затопить Кутаїсі, другого за числом населення міста Грузії.

Прем’єр-міністр Іраклі Ґарібашвілі сказав журналістам, коментуючи акцію, що всі громадяни мають право на мирний протест.

Представники владної партії «Грузинська мрія» висловлюються на підтримку будівництва. На їхню думку, ГЕС потужністю 300 мегават «забезпечить енергетичну незалежність країни» і задовольнить потреби грузинської економіки в додаткових джерелах енергії.