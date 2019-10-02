У Грузії помер автор музики до фільмів «Міміно» і «Кін-дза-дза»

Грузинський композитор Гія Канчелі помер у Тбілісі у віці 84 роки. Він лікувався в одній із клінік грузинської столиці, передає телеканал «Імеді».

Гія Канчелі народився в 1935 році в Тбілісі, де закінчив спочатку Тбіліський університет, а потім – консерваторію, в якій пізніше викладав.

Канчелі написав музику до десятків кінофільмів та вистав. Він став лауреатом безлічі державних премій, включаючи премію СРСР за 4-ту симфонію «Пам’яті Мікеланджело».

Широкій публіці він був відомий як автор музики до фільмів «Міміно» і «Кін-дза-дза».