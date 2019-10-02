Доступність посилання

logo-print logo-print
Усі сайти RFE/RL
пошук за словом...
Назад Вперед
ТОП новини
02 Жовтень 2019, Київ 11:33
Новини | Міжнародні

У Грузії помер автор музики до фільмів «Міміно» і «Кін-дза-дза»

Гія Канчелі

Дивитись коментарі

Грузинський композитор Гія Канчелі помер у Тбілісі у віці 84 роки. Він лікувався в одній із клінік грузинської столиці, передає телеканал «Імеді».

Гія Канчелі народився в 1935 році в Тбілісі, де закінчив спочатку Тбіліський університет, а потім – консерваторію, в якій пізніше викладав.

Канчелі написав музику до десятків кінофільмів та вистав. Він став лауреатом безлічі державних премій, включаючи премію СРСР за 4-ту симфонію «Пам’яті Мікеланджело».

Широкій публіці він був відомий як автор музики до фільмів «Міміно» і «Кін-дза-дза».

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

ВИБРАНЕ ВІДЕО

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG