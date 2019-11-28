Будівлю парламенту Грузії відгородили від протестувальників

Уночі 28 листопада навколо будівлі парламенту Грузії з’явився металічний паркан, щоб пікетувальники не змогли наблизиться до воріт парламенту, повідомляє кореспондент Радіо Свобода.

Троє активістів молодіжних організацій були затримані поліцією зранку 28 листопада за адміністративне правопорушення під час сутичок біля будівлі парламенту, де опозиція вкотре спробувала блокувати всі входи і влаштувати депутатам владної партії «Грузинська мрія» «коридори ганьби». Затриманих незабаром звільнили, але після того, як на поліцейській машині вивезли в інший квартал грузинської столиці.

Депутати від «Грузинської мрії» змогли пройти до будівлі під охороною поліції. Демонстранти скандували в чей час слово «раби» на їхню адресу.

Голова парламенту Арчіл Талаквадзе в спеціальній заяві дякує поліцейським за «зусилля, спрямовані на забезпечення роботи найважливішого органу влади країни». Голова політради партії Михеїла Саакашвілі «Єдиний національний рух» Никанор Мелія у відповідь назвав «ганьбою для влади» те, що вона «змушена будувати паркани для стримування справедливого протесту народу».

Протести в Тбілісі розпочалися 14 листопада після того, як парламентська більшість не підтримала проєкт конституційної реформи щодо переходу на пропорційну систему виборів з 2020 року.

Увечері 27 листопада в інтерв’ю телекомпанії «Імеді» голова владної партії, мільярдер Бідзіна Іванішвілі підтвердив, що під час літніх заворушень у Тбілісі справді обіцяв опозиції здійснити таку реформу, але не зміг стримати обіцянки, оскільки «депутати, обрані в одномандатних округах, виступили проти скасування мажоритарних виборів».