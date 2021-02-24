Грузія з 1 березня пускатиме українців – лише літаком і з ПЛР-тестом

Громадяни України з 1 березня зможуть відвідувати Грузію при наявності негативного результату ПЛР-тесту, який має бути проведений упродовж останніх 72 годин. На третій день перебування в Грузії їм доведеться пройти повторне тестування за свій рахунок, повідомляє проєкт Радіо Свобода «Эхо Кавказа».

Як пояснив прем’єр-міністр Іраклій Гарібашвілі, йдеться про перетин кордону Грузії повітряним шляхом. Сухопутні кордони для іноземців, як і раніше залишаються закритими.

Раніше Грузія вже спростила правила в’їзду для громадян країн ЄС, Туреччини, Ізраїлю, Швейцарії, Норвегії, США, Великої Британії, Саудівської Аравії, Катару, ОАЕ та Бахрейну. З 1 лютого в країну також можуть потрапити всі іноземці, які пройшли повний курс вакцинації від COVID-19 вакциною будь-якого типу. Разом із українцями шанс потрапити до Грузії отримали також громадяни Вірменії, Азербайджану, Казахстану, Росії та Білорусі.

З 1 лютого в Грузії були зняті обмеження на міжнародне регулярне авіасполучення. Кілька авіакомпаній уже відновили рейси до Грузії.