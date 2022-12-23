У Грузії блогер із РФ ногою штовхнув ворота до історичної фортеці. Після порушення МВС справи росіяни вибачилися

Російські блогер Роман Конограй та Раїль Арсланов попросили публічно вибачення за інцидент із відео, в якому один із них намагається ногою відчинити дерев’яні ворота грузинської фортеці-пам’ятки історичного значення Ніахурі в регіоні Кахеті.

Як передає проєкт Радіо Свобода «Ехо Кавказу», це сталося після того, як правоохоронці відкрили справу за статтею про пошкодження пам’яток. Повідомлялося, що блогер на відео, говорячи про фортецю, казав, що це буцімто – «апартаменти», які він «орендував у Грузії».

Поширене російськими блогерами відео викликало хвилю обурення і критики грузинських користувачів мережі.

У підсумку обоє авторів відео записали вибачення, в якому наполягають, що не хотіли нікого образити, а Грузію вони люблять.

Конограй повідомив, що вже відбулося розслідування інциденту на місці – зокрема, проведено слідчий експеримент.

Фортеця Ніахурі розташована в селі Чаїлурі Сагареджойського муніципалітету Грузії. Вона є пам’яткою XVII-XVIII століть.

Раніше Міністерство внутрішніх справ Грузії повідомляло, що в країні перебувають майже 113 тисяч громадян Росії (це близько 3% від загальної чисельності населення Грузії). Пожвавлення міграції відбулося, зокрема, після оголошення в РФ так званої «часткової мобілізації».