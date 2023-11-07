Військові РФ застрелили грузина у районі невизнаної Південної Осетії – Тбілісі і США виступили із заявами

Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі заявила, що так звана «мирна політика» РФ спрямована на вбивство громадян Грузії. Про це вона сказала, коментуючи учорашню загибель Тамаза Гінтурі, громадянина Грузії, через дії російських військових в районі невизнаної Південної Осетії.

«Продовжується вікова політика Росії, вбивства наших громадян, викрадення людей на нашій території, це називається «мирною політикою» Росії. У нас є цей досвід, справді протягом століть ми постійно спостерігаємо за агресією Росії, її заявами про те, що вона наш одностайний друг, і за тим, як вона насправді поводиться на нашій території, – сказала Зурабішвілі.

Речник Держдепартаменту США Метью Міллер також заявив, що США засуджують вбивство Тамаза Гінтурі російськими силами на окупованій території Грузії.

«Ця смерть є яскравим прикладом шкоди через триваючу окупацію Росією суверенної території Грузії», – сказали у Держдепі США.

6 листопада в районі окупованої Південної Осетії присутні там російські військові під час спроби затримання смертельно поранили громадянина Грузії. Ще одного – затримали. Загиблий – 58-річний місцевий житель Тамаз Гінтурі, ветеран російсько-грузинської війни 2008 року.

У МВС Грузії повідомили, що порушили кримінальну справу за двома статтями – вбивство та незаконне позбавлення волі.

У КДБ самопроголошеної Південної Осетії стверджують, що двоє грузинських громадян буцімто перебували «у стані сп’яніння» і порушили де-факто кордон на автомобілі, коли їх виявив прикордонний наряд. Там стверджують про нібито «попереджувальний постріл у повітря», після чого вогонь відкрили по колесах авто. Як у такому разі Гінтурі зазнав смертельного поранення, не пояснили.

Як пише агенція Reuters, це перший інцидент зі смертельними наслідками, що стався на де-факто кордоні після війни 2008 року.

У 2008 році після війни з Грузією Росія розмістила на території грузинських регіонів Південна Осетія та Абхазія свої війська та визнала незалежність цих утворень. У 1990-х обидві території проголосили незалежність, яку Грузія не визнала.