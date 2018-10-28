У Грузії відбуваються вибори президента

У Грузії 28 жовтня відбуваються президентські вибори, голосувати мають право понад 3,5 мільйона громадян. У контрольованих підтримуваними Росією сепаратистами Абхазії та Південній Осетії голосування не розпочалося.

Зареєстровані 25 кандидатів. Серед них троє вважаються основними претендентами –це колишня міністр закордонних справ Саломе Зурабішвілі (її підтримує владна партія «Грузинська мрія»), колишній міністр закордонних справ Григорій Вашадзе від партії Міхеїла Саакашвілі «Єдиний національний рух» і міжпартійного об’єднання «Сила в Єдності», а також колишній спікер парламенту Давид Бакрадзе, який представляє партію «Європейська Грузія».

Виступаючи напередодні по грузинському телебаченню, колишній президент Михайло Саакашвілі, який живе в Нідерландах, заявив, що якщо влада спробує сфальсифікувати результати голосування на користь Саломе Зурабішвілі, «в країні підніметься цунамі протесту» як у 2003 році, коли відбулася «Революція троянд».

Згідно з новою конституцією, яка набирає чинності в листопаді одразу після інавгурації п’ятого президента, наступні президентські вибори вже не будуть всенародними: з 2024 року право обирати главу грузинської держави матиме спеціальна «асамблея», що складатиметься з членів парламенту і депутатів місцевих представницьких органів.

Перебіг голосування відстежують сотні міжнародних спостерігачів.