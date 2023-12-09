У Тбілісі громадяни вийшли на марш «Наш голос – Євросоюзу»

У столиці Грузії Тбілісі в суботу прихильники європейського шляху Грузії – представники неурядового сектору, політики та пересічні громадяни зібралися на Площі Республіки та пройшли на Площу Європи з прапорами Євросоюзу, скандуючи «Ми переможемо», «Грузин, а отже – європеєць».

Як передає проєкт Радіо Свобода «Ехо Кавказу», учасники назвали метою маршу – намір надіслати чіткий сигнал ЄС, що Грузія прагне до Європи.

На площі Європи до маршу приєдналася президентка Грузії Саломе Зурабішвілі.

«Європа – це простір, де люди, їхня вільна думка мають величезне значення. Я сподіваюся, що ця вільна думка буде врахована, і ми ще раз зможемо святкувати 15 грудня. Потім підготовка до наступного року, який буде не менш важливим. Європейська комісія вже висловила свою думку. Тепер чекаємо на рішення Європейської ради. Я очікую, що, з одного боку, вони врахують одержані рекомендації, а з іншого – думку людей, висловлену тут на цьому рівні. Це мирний марш, мирний вислів думки та волі людей, виражені різними ініціативами протягом усього цього періоду. Це остання ініціатива, до якої ми всі приєднуємось і висловлюємо головне посилання до ЄС про те, що ми хочемо Європу», – зазначила президент.

Також у столиці Грузії Тбілісі сьогодні символічно розгорнули гігантський 33-метровий прапор ЄС. За заявою громадян, які беруть участь у «Європейському марші», таким чином вони доносять голос до Європи про те, що Грузія є частиною Європи і має набути статусу кандидата. Під час розгортання прапора пролунали гімни Грузії та ЄС. Громадяни скандували «Твій голос – Європі».

14-15 грудня на саміті лідерів ЄС розглядатиметься надання Грузії статусу кандидата на вступ до ЄС при виконанні необхідних умов.