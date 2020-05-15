Президент Грузії помилувала лідерів опозиції

Президент Грузії Саломе Зурабішвілі видала указ про помилування колишнього міністра оборони, лідера партії «Перемогла Грузія» Іраклія Окруашвілі і колишнього мера Тбілісі, одного із засновників партії «Європейська Грузія» Гігі Угулави. Зурабішвілі пояснила своє рішення інтересами держави.

«Об’єднана опозиція Грузії» вважала Окруашвілі і Угулаву політичними в’язнями і наполягала на їх негайному звільнення. В іншому випадку опозиційні партії погрожували бойкотувати конституційну реформу з переходу на повністю пропорційну систему виборів і початком акцій протесту.

Західні політики також наполягали на негайному звільненні опозиціонерів.

Іраклій Окруашвілі був засуджений до п’яти років позбавлення волі за звинуваченням в організації групового насильства стосовно поліцейських під час антиурядових акцій протесту 20 червня 2019 року. Гігі Угулава був засуджений до трьох років в’язниці, його звинувачували у розтраті державних коштів в 2011-2012 роках.