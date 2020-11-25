Близько 100 гринд та афалінів загинули в Новій Зеландії

У Новій Зеландії на віддаленому архіпелазі Чатем загинули близько 100 гринд та афалінів. Їх викинуло на берег.

Порятунок тварин був ускладнений віддаленістю островів, які розташовані на відстані у 800 кілометрів від східного узбережжя Південного Острову – найбільшого з двох головних островів Нової Зеландії.

Рейнджер департаменту охорони природи Джемма Велч розповіла, що більшість китів померли ще до того, як рятувальники змогли прибути на острів. Інші тварини були дуже слабкими «через суворі морські умови і майже впевненість у тому, що у воді були великі білі акули».

У 1918 році на архіпелазі Чатем на берег викинуло 1000 морських тварин. Це найбільше в історії Нової Зеландії.

Причини масового викидання тварин на берег залишаються невідомими, попри десятиліття досліджень. Водночас існує кілька теорій. Члени зграї можуть проводжати хворого лідера на берег; тварини можуть викидатися на берег через хижаків, екстремальну погоду, географію узбережжя.