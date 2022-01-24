У Києві зросла захворюваність на грип – КМДА

У Києві спостерігається зростання захворюваності на грип та ГРВІ на понад 40% – зокрема за рахунок як дитячого, так і дорослого населення, повідомила пресслужба Київміськадмністрації з посиланням на міський центр контролю та профілактики хвороб МОЗ.

«Загалом у столиці спостерігається зростання захворюваності на 41,8% порівняно із попереднім тижнем, що відбулося за рахунок як дитячого, так і дорослого населення. Так, дітей захворіло – 6 599 (зростання на 34,8%), дорослих – 10 292 особи (зростання на 46,7%). У структурі захворюваності діти становлять 39,1%, а на попередньому тижні – 41,1%. Із них 55,5% – діти шкільного віку. Зокрема, зареєстровано 3661 випадок серед школярів», – йдеться в повідомленні.

Поза тим, рівень захворюваності нижчий епідемічного порогу на 28,6%.

Усього зареєстровано 16 891 хворого на грип та ГРВІ (зокрема, і на COVID-19), йдеться в повідомленні.

«До медичних закладів за останній тиждень госпіталізовано 560 осіб, із них 145 – діти», – йдеться в повідомленні.

Грип – високозаразне вірусне захворювання. Щорічна вакцинація наразі є найкращою його профілактикою, кажуть у МОЗ.