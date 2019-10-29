«Він проходив конкурс і так» – «Слуга народу» Роман Грищук про скандал з держфінансуванням фільму від «Мамахохотала»

Колишній керівник «Мамахохотала», а нині «слуга народу» Роман Грищук не погоджується зі звинуваченнями щодо нібито непрозорої участі у конкурсі фільму цієї студії на отримання держфінансування.

«Він проходив і так. Він був на 5-му місці, а потім 17-му з 22-х. Тобто просто було вигідно сказати, що сценарист з депутатів «Слуги народу» і там щось не те», – зазначив Грищук у коментарі Радіо Свобода.

Раніше продюсер Олег Щербина заявив про те, що фільм студії «Мамахохотала» отримав державне фінансування, нібито посунувши переможців конкурсу

«Не розуміємо, чому комедія, яка набрала невисоку кількість балів і була на 17 включена в програму, а, наприклад, три фільми, які зайняли 1 місце, ні», – наголосив він.

Сам Роман Грищук визнає, що працював над сценарієм фільму, однак додає, що це було ще до його походу у велику політику.

«Зараз я повністю зосереджений на роботі у верховній раді Я вийшов з бізнесу і взагалі зараз не маю відношення до «Мамахозотала», – наголосив він в коментарі Радіо Свобода.

Депутат «Слуги народу» Роман Грищук потрапив до Верховної Ради як мажоритарник від 222-го одномандатного округу Києва.