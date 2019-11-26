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26 листопада 2019, Київ 12:20
Новини | Економіка

Долар на міжбанку коштує вже менш як 24 гривні

Як інформує сайт Finance.ua, станом на 10:10 за Києвом котирування складали 23 гривні 97 копійок – 24 гривні рівно

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На українському міжбанківському валютному ринку триває зміцнення гривні. Зранку 26 листопада національна валюта взяла новий бар’єр – 24 гривні за долар.

Як інформує сайт Finance.ua, станом на 10:30 за Києвом котирування складали 23 гривні 96–98,5 копійки за долар.

Офіційний курс на 26 листопада склав 24 гривні 5 копійок за долар, попереднє досягнення цього року становило 24 гривні 8 копійок, це було 30 вересня. Чинний курс є найнижчим за 46 місяців – вищим курс гривні був у січні 2016 року.

Надмірне посилення гривні щодо долара є не менш небезпечним, ніж стрімка девальвація національної валюти. Зокрема, посилення понад рівень, закріплений у розрахунках уряду, ставить під загрозу виконання дохідної частини державного бюджету. Саме через це НБУ, викуповуючи надлишок пропозиції долара, намагається не допустити більшого посилення гривні.

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