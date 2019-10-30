Національна валюта знову балансує на межі 25 гривень за долар

На українському міжбанківському валютному ринку триває зміцнення національної валюти. За даними сайту Finance.ua, станом на 12:30 котирування склали 24 гривні 99 копійок – 25 гривень 2 копійки за долар.

Національний банк України встановив опівдні довідкове значення курсу 25 гривень 1 копійка за долар, це на 10 копійок менше за офіційний курс на 30 жовтня.

Фахівці сайту «Мінфін» виділяють серед чинників, які грають на користь гривні, розрахунки по аукціону з продажу облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП), для чого нерезиденти продають валюту. «Чиновники продали облігацій на 1,574 млрд гривень (основна сума продажу 1,391 млрд — папери терміном обігу 700 днів) і сьогодні покупці повинні по ним розрахуватися з державою», – ідеться в повідомленні.

Також посилює національну валюту зниження ліквідності в банківській системі (коррахунки банків на ранок 30 жовтня знизилися на 2,549 млрд гривень — до 49,39 млрд гривень), що зменшує для фінансових установ можливість виходу на ринок для купівлі долара.