Гривня втратила ще майже 17 копійок щодо долара – офіційний курс

Національний банк України встановив на 29 березня курс 27 гривень 24,87 копійки за долар США, послабивши українську валюту майже на 17 копійок. Регулятор продовжує відбивати тенденції, що спостерігаються на українському міжбанківському валютному ринку, не втручаючись у перебіг торгів.

Торги на міжбанку 28 березня розпочалися з рівнів 27 гривень 22 – 24 копійки, що значно вище за рівні закриття 27 березня (27,11 – 27,135), інформує профільний сайт «Мінфін». Упродовж сесії 28 березня значних коливань не було, підсумкові показники 27 гривень 23,5 – 26 копійок.

Свого пікового значення 28 гривень 39 копійок за курсом НБУ впродовж останнього року долар сягнув 30 листопада 2018 року. На 12 березня 2019 року офіційний курс становив 26 гривень 31 копійку, це найвищий курс гривні від липня 2018 року.