НБУ залишив курс гривні до долара незмінним

Національний банк України встановив на 26 червня такий же офіційний курс, як і попереднього дня, – 26 гривень 19 копійок за долар. Це лише на вісім копійок більше за річний рекорд щодо долара, якого національна валюта досягала двічі у травні.

На міжбанківському валютному ринку 25 червня коливання були незначними. Торги розпочалися на рівні 26,16-26,19 гривні до долара і впродовж сесії котирування гривні впали до 26,19-26,215.

Проти національної валюти працює фактор періоду виплат основних сум відшкодувань ПДВ експортерам, а також потреба імпортерів у доларі для закриття зовнішньоекономічних контрактів до кінця місяця та кварталу, вказують фахівці сайту «Мінфін».