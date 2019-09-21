У понеділок курс гривні стане найвищим за 44 місяці

Національний банк України за результатами торгів 20 вересня встановив на понеділок, 23 вересня, курс 24 гривні 43 копійки за долар. Це найвище значення курсу за понад 44 місяці – від середини січня 2016 року.

У 2016 році на 18 січня офіційний курс складав 24 гривні 38 копійок, а вже на 19 січня – 24 гривні 64 копійки, і відтоді понад три з половиною роки нижче від показника 24,5 гривні за долар не опускався.

На український валютний ринок нині прийшли значні ресурси, які іноземці вводять для купівлі облігацій внутрішньої державної позики. На курс також впливає позитивна кон’юнктура щодо товарів українського експорту.