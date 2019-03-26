Гривня втратила 9 копійок щодо долара – офіційний курс

Національний банк України встановив на 27 березня курс 26 гривень 98 копійок за долар США, послабивши українську валюту на 9 копійок. Регулятор відбив тенденції, що спостерігаються на українському міжбанківському валютному ринку.

Торги на міжбанку 26 березня відбувалися різноспрямовано, інформує профільний сайт «Мінфін». У першу годину торгів гривня посилилася до рівнів 26,87 – 26,90 за долар, але вже опівдні був зафіксований показник 27 гривень 2 – 5 копійок. Закрилися торги на рівні, дуже близькому до офіційного курсу – 26 гривень 95 – 98 копійок.