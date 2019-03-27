Гривня втратила 10 копійок щодо долара – офіційний курс

Національний банк України встановив на 28 березня курс 27 гривень 8 копійок за долар США, послабивши українську валюту на 10 копійок. Регулятор відбив тенденції, що спостерігаються на українському міжбанківському валютному ринку, офіційний курс уперше цього тижня зафіксований на вищому за 27 гривень рівні.

Торги на міжбанку 27 березня розпочалися з рівнів 27 гривень 5 – 10 копійок, інформує профільний сайт «Мінфін». До кінця сесії долар посилився до рівнів 27 гривень 11 – 13,5 копійки.

Свого пікового значення 28 гривень 39 копійок за курсом НБУ впродовж останнього року долар сягнув 30 листопада 2018 року. На 12 березня 2019 року офіційний курс становив 26 гривень 31 копійку, це найвищий курс гривні від липня 2018 року.