Долар упав: гривня знову наблизилася до річного максимуму

На українському міжбанківському валютному ринку 16 серпня спостерігаються різноспрямовані тенденції – після посилення гривні щодо долара США. Ця тенденція розпочалася ще на попередній сесії, але не була відбита в офіційному курсі НБУ, який на 16 серпня становить 25 гривень 32 копійки за долар.

Довідкове значення курсу, оприлюднене регулятором опівдні, склало 25 гривень 13 копійок за долар.

На міжбанку станом на 11:00 котирування становили 25 гривень 12–13,5 копійки за одиницю американської валюти, але вже до 12:00 «стали виходити основні гравці з обсягами до 1 мільйона доларів, що поступово активізує ринок», відзначають фахівці з сайту «Мінфін». Це сприяло долару, котирування підтягнулися до 25 гривень 15–18 копійок.

На 1 серпня НБУ встановив найвищий за останні три з половиною роки курс гривні до долара – 25,02 за одиницю американської валюти.