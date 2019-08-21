Курс гривні: на міжбанку майже без змін

На українському міжбанківському валютному ринку не відбувається значних змін котирувань у парі гривня-долар. Торги 20 серпня завершилися на рівні 25 гривень 15–18 копійок за долар, станом на 12:00 котирування сягнули рівня 25 гривень 16–19 копійок, свідчать дані сайту «Мінфін».

НБУ опівдні оприлюднив довідкове значення курсу 25 гривень 23 копійки за долар, це відбиває зростання котирувань американської валюти на міжбанку в першу годину торгів 21 серпня. Офіційний курс на сьогодні становить 25 гривень 13 копійок.

На 1 серпня НБУ встановив найвищий за останні три з половиною роки курс гривні до долара – 25,02 за одиницю американської валюти.