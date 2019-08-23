НБУ тримає курс гривні щодо долара майже незмінним

Національний банк України встановив опівдні 23 серпня довідкове значення курсу 25 гривень 5 копійок за долар. Це на одну копійку більше за офіційний курс, встановлений регулятором на 23 серпня.

На міжбанківському валютному ринку зростання долара є відчутнішим, станом на 12:00 котирування склали 25 гривень 5–7,5 копійки.

«На торгах по долару ближче до 12-ї години попит дещо вищий від пропозиції, чим намагаються скористатися спекулянти, піднімаючи курс на дрібних угодах», – відзначають фахівці сайту «Мінфін».

На 1 серпня НБУ встановив найвищий за останні три з половиною роки курс гривні до долара – 25,02 за одиницю американської валюти.