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09 Вересень 2019, Київ 13:50
Новини | Економіка

Гривня штурмує річний максимум щодо долара

Будівля Національного банку України

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Українська гривня вкотре наближається до свого багаторічного максимуму на торгах українського міжбанківського валютного ринку та за довідковим курсом Національного банку України.

Регулятор опівдні встановив орієнтир на рівні 25 гривень 4 копійки за долар, це на 5 копійок менше за офіційний курс на 9 вересня.

На міжбанку котирування склали станом на 12:00 25 гривень 3–5 копійок за долар, вказує сайт «Мінфін». «На торгах по долару зростає обсяг пропозиції на фоні стриманого попиту», – відзначать експерти.

На 1 серпня НБУ встановив найвищий за останні три з половиною роки курс гривні до долара – 25,02 за одиницю американської валюти.

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