Гривня штурмує річний максимум щодо долара

Українська гривня вкотре наближається до свого багаторічного максимуму на торгах українського міжбанківського валютного ринку та за довідковим курсом Національного банку України.

Регулятор опівдні встановив орієнтир на рівні 25 гривень 4 копійки за долар, це на 5 копійок менше за офіційний курс на 9 вересня.

На міжбанку котирування склали станом на 12:00 25 гривень 3–5 копійок за долар, вказує сайт «Мінфін». «На торгах по долару зростає обсяг пропозиції на фоні стриманого попиту», – відзначать експерти.

На 1 серпня НБУ встановив найвищий за останні три з половиною роки курс гривні до долара – 25,02 за одиницю американської валюти.