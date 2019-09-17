Курс гривні змінився на 1 копійку – НБУ

Ситуація на українському валютному ринку залишається стабільною. Опівдні Національний банк України оприлюднив довідкове значення курсу 24 гривні 76 копійок за долар, це на одну копійку менше за офіційний курс на 17 вересня.

На українському міжбанківському ринку зміни також мінімальні – станом на 12:00 котирування склали 24 гривні 75,5–78 копійок за долар, повідомляє сайт «Мінфін».

Офіційний курс на 16 вересня 24 гривні 71 копійка за долар був рекордним за останні понад три роки – від липня 2016 року.

На український валютний ринок нині прийшли значні ресурси, які іноземці вводять для купівлі облігацій внутрішньої державної позики. На курс також впливає позитивна кон’юнктура щодо товарів українського експорту.

Востаннє поблизу позначки 24 гривні 50 копійок за долар офіційний курс перебував у січні 2016 року.