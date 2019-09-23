Гривня продовжує бити рекорди щодо долара

Українська національна валюта далі зміцнює свої позиції щодо долара США. Курс залишається найвищим за останні 44 місяці, на 24 вересня Національний банк України зафіксував показники 24 гривні 33 копійки за одиницю американської валюти.

Схожі орієнтири востаннє фіксувалися на початку 2016 року: 16 січня курс становив 24 гривні 19 копійок, 18 січня – 24 гривні 38 копійок за долар.

Торги на міжбанківському валютному ринку 23 вересня завершилися на рівні 24 гривні 30–32 копійки за долар, повідомляє сайт «Мінфін».

На український валютний ринок нині прийшли значні ресурси, які іноземці вводять для купівлі облігацій внутрішньої державної позики. На курс також впливає позитивна кон’юнктура щодо товарів українського експорту.