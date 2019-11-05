Гривня стала ще міцнішою, долар падає

На українському міжбанківському валютному ринку триває зміцнення гривні. За даними сайту Finance.ua, станом на 13:00 котирування складали 24 гривні 69–72 копійки за долар, це на 9 копійок менше за рівень закриття торгів 4 листопада.

Тенденції міжбанку відбив і Національний банк України, який опівдні встановив довідкове значення курсу 24 гривні 72 копійки за долар, це на 8 копійок менше за офіційний курс на 5 листопада.

«Торги по долару відбуваються за хиткої рівноваги попиту і пропозиції на міжбанку, що учасники ринку пояснюють викупом долара Нацбанком», – інформує сайт «Мінфін».