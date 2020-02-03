Долар встановив рекорд щодо гривні за понад три місяці

Американський долар уперше за більш як три місяці коштує понад 25 гривень. Національний банк України встановив на 3 лютого курс 25 гривень 3 копійки за долар. Востаннє на такому рівні долар перебував у третій декаді жовтня, тоді офіційний курс сягав 25 гривень 11 копійок за долар.

«Перевищення попиту на валюту і спекулятивні атаки на гривню змушували Нацбанк постійно бути присутнім на торгах та періодично продавати долар», – так оцінили перебіг торгів на українському міжбанківському валютному ринку експерти сайту «Мінфін».

Фахівці прогнозують продовження тенденції зростання котирувань долара і цього тижня з огляду на те, що на початку місяця дочки іноземних банків традиційно виводять дивіденди до материнських структур. На користь гривні може зіграти період виплат зарплат, для чого експортери продаватимуть частину валютних надходжень.