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15 травня 2020, Київ 21:27
Новини | Економіка

Курс на понеділок: гривня далі міцнішає

НБУ двічі виходив на ринок, викуповуючи долар спершу по 26,66, згодом по 26,63 гривні за одиницю американської валюти

Національний банк України встановив на понеділок, 18 травня, курс 26 гривень 64 копійки за долар. Це на чотири копійки менше за офіційний курс на 15 травня.

Упродовж усієї сесії 15 травня гривня посилювалася щодо американської валюти на міжбанківському ринку – з початкового рівня 26 гривень 65–68 копійок до фінального 26 гривень 61–63 копійки, свідчать дані сайту «Мінфін».

Зростання гривні було б ще відчутнішим, якби не викуп надмірної пропозиції долара регулятором. НБУ двічі виходив на ринок, викуповуючи долар спершу по 26,66, згодом по 26,63 гривні за одиницю американської валюти.

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