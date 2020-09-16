НБУ поновив продаж долара на міжбанку для стримування девальвації гривні

Національний банк України поновив продаж американської валюти на міжбанківському ринку для стримування знецінення гривні. За даними сайту «Мінфін», 15 вересня регулятор виставив на продаж понад 20 мільйонів доларів за курсом 28,11 гривні (є також дані про продаж близько 35 мільйонів гривень).

«Це перший його продаж, починаючи з 23 липня 2020 року; майже два місяці регулятор тільки купував валюту. У разі, якщо сьогодні Нацбанк вирішить продовжити стримувати інтервенції, до нього можуть підключитися спекулянти і спробувати підвищеним обсягом пропозиції валюти зіграти на зниження, щоб заробити на падінні курсу долара», – ідеться в повідомленні.

За повідомленнями учасників торгів, 16 вересня НБУ пропонує долар по 28,15 гривні.

За даними Finance.ua, дії регулятора зупинили зростання котирувань долара. Максимальні значення сягали 28 гривень 12,5–14,5 копійки, але станом на 12:30 опустилися до 28 гривень 11–13 копійок за долар.

Довідкове значення курсу НБУ встановив на рівні 28 гривень 13 копійок за долар, це на 7 копійок більше за офіційний курс на 16 вересня.

Ще місяць тому, 17 серпня, долар оцінювався на міжбанку значно дешевше, тоді торги завершилися на рівні 27 гривень 23,5–25,5 копійки за одиницю американської валюти.