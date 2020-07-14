НБУ послабив гривню ще на 7 копійок щодо долара – довідковий курс

Національний банк України опівдні 14 липня оприлюднив довідкове значення курсу 27 гривень 16 копійок за долар, це на 7 копійок більше за офіційний курс на сьогодні. Днем раніше регулятор послабив національну валюту на 14 копійок щодо долара.

За даними Finance.ua, на українському міжбанківському валютному ринку торги станом на 12:15 відбуваються на рівні 27 гривень 14–16,5 копійки за долар.

«Нічого поки так і не змінюється в розумінні ситуації навколо посади голови Нацбанку. І хоча коло претендентів поступово звужується, остаточної ясності немає. Це створює певну нервовість на ринку», – вказують експерти сайту «Мінфін», які відстежують перебіг подій на ринку.

У широкому коридорі 26,5–27 гривень за долар національна валюта перебувала понад два місяці – від кінця квітня до початку липня. Зроблена 1 липня заява ексголови НБУ Якова Смолія про відставку через політичний тиск на нього спричинила зростання котирувань до 27 гривень 20 копійок за долар і навіть вище. Упродовж кількох торгових сесій ситуація стабілізувалася, але зараз котирування знову стали вищими за 27 гривень за долар.