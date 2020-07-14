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14 липня 2020, Київ 13:32
Новини | Економіка

НБУ послабив гривню ще на 7 копійок щодо долара – довідковий курс

Днем раніше регулятор послабив національну валюту на 14 копійок щодо долара

Національний банк України опівдні 14 липня оприлюднив довідкове значення курсу 27 гривень 16 копійок за долар, це на 7 копійок більше за офіційний курс на сьогодні. Днем раніше регулятор послабив національну валюту на 14 копійок щодо долара.

За даними Finance.ua, на українському міжбанківському валютному ринку торги станом на 12:15 відбуваються на рівні 27 гривень 14–16,5 копійки за долар.

«Нічого поки так і не змінюється в розумінні ситуації навколо посади голови Нацбанку. І хоча коло претендентів поступово звужується, остаточної ясності немає. Це створює певну нервовість на ринку», – вказують експерти сайту «Мінфін», які відстежують перебіг подій на ринку.

У широкому коридорі 26,5–27 гривень за долар національна валюта перебувала понад два місяці – від кінця квітня до початку липня. Зроблена 1 липня заява ексголови НБУ Якова Смолія про відставку через політичний тиск на нього спричинила зростання котирувань до 27 гривень 20 копійок за долар і навіть вище. Упродовж кількох торгових сесій ситуація стабілізувалася, але зараз котирування знову стали вищими за 27 гривень за долар.

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